Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/St. Leon-Rot: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

St. Leon-Rot (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:50 Uhr, ereignete sich in der Rheinstraße in St. Leon-Rot ein Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Fahrzeugführer im Kurvenbereich die Kontrolle über seine Mercedes A-Klasse verlor. Der Pkw prallte gegen einen Baum und kam etwa 100 Meter weiter zum Stehen. Durch den Aufprall lösten alle Airbags im Auto aus. Glücklicherweise blieben der Fahrer sowie seine beiden Mitfahrenden im Alter von 17 und 18 Jahren unverletzt. Mehrere Anwohner wurden von dem Geschehen geweckt und verständigten umgehend den Notruf. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen einen Wert von über ein Promille. Der entstandene Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Vor Ort waren ein vorsorglich verständigter Rettungswagen sowie ein Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr St. Leon-Rot im Einsatz. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme zum Polizeirevier verbracht und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

