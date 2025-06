Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Walldorf/BAB 5: Verkehrsstreitigkeiten münden in körperlicher Auseinandersetzung

Walldorf (ots)

Am Samstagabend, 21.06.2025, kam es gegen 22:45 Uhr auf der BAB 5 auf der Höhe von Walldorf zwischen zwei Pkw und deren Insassen zu Streitigkeiten im Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 44-Jähriger mit seinem Mercedes durch einen vorausfahrenden Audi zu einer Vollbremsung gezwungen. Daraufhin fuhren beide Fahrzeuge von der Autobahn ab und hielten kurz hinter einer Ausfahrt an. Aus dem Audi stiegen drei Männer im Alter von 18, 29 und 36 Jahren aus und schlugen dem 44-Jährigen ins Gesicht. Zudem hatten sie dem Mercedesfahrer während der Fahrt bereits beleidigende Gesten entgegengebracht. Nach der Auseinandersetzung stiegen die drei Tatverdächtigen zurück in ihr Fahrzeug und fuhren davon. Der leichtverletzte 44-Jährige alarmierte umgehend über den Notruf die Polizei. Wenig später konnte der Audi im Bereich Kirchardt gestoppt und kontrolliert werden. Gegen die drei Tatverdächtigen wird nun wegen eines Körperverletzungsdelikts, Nötigung im Straßenverkehr sowie Beleidigung seitens des Polizeireviers Sinsheim ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell