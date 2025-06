POL-MA: Heidelberg: Unbekannte versuchen am helllichten Tag einzubrechen - Polizei sucht Zeugen

Hirschberg a. d. Bergstraße (ots) - Am Samstagabend, 21.06.2025, gegen 21:40 Uhr wurde per Notruf ein Gebäudebrand in der Lessingstraße in Hirschberg gemeldet. Ein aufmerksamer Anwohner hatte eine Rauchentwicklung im benachbarten Wohnhaus wahrgenommen und die Rettungskräfte alarmiert. Zum Zeitpunkt des ...

mehr