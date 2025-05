Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Polizei sucht Zeugen nach Diebstählen von Dieselkraftstoff

Kreis Wesel (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch und Montag stahlen Unbekannte Dieselkraftstoff aus zwei Lastkraftwagen und einem Transporter in Neukirchen-Vluyn, Moers und Alpen.

Zwischen Sonntag, 21.30 Uhr, und Montag, 15 Uhr, entwendeten die Täter eine unbekannte Menge Kraftstoff aus einem Transporter, der in Neukirchen-Vluyn an der Poststraße auf einem Parkplatz stand. Bei dem Transporter handelt es sich einen Iveco 35C10 (Ref.-Nr. 250526-1741).

In der Zeit zwischen Sonntag, 20.05 Uhr, und Montag, 7 Uhr, füllten Unbekannte 800 Liter Diesel aus einem Lastkraftwagen in Moers ab, der auf dem Rastplatz Dong an der A57 in Fahrtrichtung Köln parkte. Der betroffene Lkw ist ein Volvo-VTA3T (Ref.-Nr. 250526-0941).

In diesen beiden Fällen sind Zeugenhinweise bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 möglich.

Zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 5 Uhr, wurden 500 Liter Diesel aus einem Lkw in Alpen abgezapft. Der Lkw Mercedes-Actros stand auf dem Parkplatz Leucht an der A57 Richtung Köln. In diesem Fall richten Zeugen ihre Hinweise an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 (Ref.-Nr. 250526-0923).

Die Kriminalpolizei ermittelt in allen Fällen wegen schweren Diebstahls.

DF

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell