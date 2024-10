Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Vier Haftbefehle an einem Wochenende/ Lindauer Bundespolizei bringt Moped-Dieb hinter Gitter

Lindau

Am vergangenen Wochenende (25. bis 27. Oktober) hat die Bundespolizei vier Haftbefehle vollstreckt und dabei über 1.700 Euro Justizschulden eingetrieben. Ein verurteilter Dieb musste eine Haftstrafe antreten.

Eine Streife der Lindauer Bundespolizei kontrollierte am Freitagvormittag am Bahnhof Lindau-Reutin einen Italiener, der mit einem Zug aus Österreich eingereist war. Bei der Fahndungsüberprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den 27-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen Diebstahls vorlag. Der Mann hatte im August 2023 mit einem Mittäter in Nürnberg ein Kraftrad entwendet und dabei beschädigt. Da der Verurteilte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro nicht begleichen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Kempten verbüßen.

In der Nacht auf Samstag schlug der Fahndungscomputer bei der Kontrolle eines moldauischen Transporterfahrers am Grenzübergang Hörbranz (BAB 96) erneut an. Die Bundespolizisten fanden heraus, dass der 40-Jährige bereits seit über dreieinhalb Jahren von der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen Verschaffens falscher amtlicher Ausweise per Haftbefehl gesucht wurde. Bei einer Polizeikontrolle Anfang 2020 nahe Bad Feilnbach (BAB 8) war bei dem Moldauer ein gefälschter Führerschein gefunden worden. Da der Mann seine Justizschulden von rund 750 Euro begleichen konnte, durfte er anschließend weiterfahren.

Am Samstagmittag landeten die Bundespolizisten im Bahnhof Lindau-Reutin zwei weitere Fahndungstreffer. Gegen einen polnischen Zugfahrgast, der aus Bregenz eingereist war, lag seit Juli ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Diebstahls vor. Weiterhin war die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen Erschleichens von Leistungen per Aufenthaltsermittlung auf der Suche nach dem 46-Jährigen. Durch die Zahlung der ausstehenden Geldstrafe von über 700 konnte der Mann eine Haftstrafe abwenden.

Auch am Sonntag stand der Polizeicomputer nicht still. Eine Bundespolizei-Streife vollstreckte am Mittag im Bahnhof Lindau-Reutin einen Haftbefehl gegen einen Rumänen, der in einem Eurocity-Zug (Zürich-München) unterwegs war. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth war seit April wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz auf der Suche nach dem 32-Jährigen. Der Rumäne konnte eine fünftägige Erzwingungshaft durch die Zahlung der geforderten Geldbuße in Höhe von fast 300 Euro abwenden.

