POL-MI: Autofahrer touchiert anderen Pkw und fährt weiter

Hüllhorst (ots) - (SN) Unnötigen Ärger dürfte eine Autobesitzerin am Montagnachmittag in Folge eines Autoaufbruchs im Kirchweg in Hüllhorst-Ahlsen verspürt haben. Als die Frau nach einem Spaziergang zu ihrem auf dem Wanderparkplatz stehenden Ford Ka um kurz vor 16 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie, dass Unbekannte eine Scheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen hatten. Der schwarze Kleinwagen hatte seit etwa 15.15 Uhr an Ort und Stelle gestanden. Aus dem Inneren stahlen ...

