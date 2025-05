Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Scheibe eingeschlagen

Hüllhorst (ots)

(SN) Unnötigen Ärger dürfte eine Autobesitzerin am Montagnachmittag in Folge eines Autoaufbruchs im Kirchweg in Hüllhorst-Ahlsen verspürt haben.

Als die Frau nach einem Spaziergang zu ihrem auf dem Wanderparkplatz stehenden Ford Ka um kurz vor 16 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie, dass Unbekannte eine Scheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen hatten. Der schwarze Kleinwagen hatte seit etwa 15.15 Uhr an Ort und Stelle gestanden. Aus dem Inneren stahlen die Täter einen Korb samt einer Jacke sowie ein Handy und eine Geldbörse. Täterhinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Die Polizei rät eindringlich dazu, niemals Wertgegenstände oder Objekte, die einen materiellen Wert vermuten lassen in den Fahrzeugen zu hinterlassen. Dies gilt auch für versteckte Gegenstände, deren Ablageorte die Täter meist sehr genau kennen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell