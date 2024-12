Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen/Malterdingen: Verkehrsunfallflucht auf der B3 - mutmaßlicher Unfallverursacher wird gesucht

Am Freitag, 29.11.2024, befuhr eine 61-jährige Pkw-Fahrerin gegen 17:10 Uhr die B3 von Kenzingen in Richtung Emmendingen. Etwa in Höhe der Gemeinde Malterdingen kam ihr nach derzeitigem Kenntnisstand in einer langgezogenen Linkskurve auf Höhe eines Parkplatzes, welcher rechtsseitig an der B3 liegt, ein Pkw auf ihrer Fahrspur entgegen. Es kam nach einer versuchten Ausweichbewegung der Pkw-Fahrerin trotzdem zu einem Zusammenstoß, bei welchem der Pkw der 61-Jährigen beschädigt wurde.

Der entgegenkommende mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die B3 musste für kurze Zeit voll gesperrt werden.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Gesucht wird nach ersten Ermittlungen und Spurensicherung ein Pkw, evtl. SUV/VAN, vermutlich in der Farbe Gelb oder Orange.

