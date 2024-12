Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Hochwertiges Rennrad-Pedelec sichergestellt - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle konnte bereits am 06.11. ein hochwertiges Pedelec-Rennrad durch Einsatzkräfte der Polizei sichergestellt werden.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein KTM, Typ Macina Flite in schwarz.

Wer kennt den Eigentümer oder die Eigentümerin des Fahrrades? Hinweise bitte an die 0761/882-4421 oder per Mail an die FREIBURG.PP.SD@polizei.bwl.de.

Weitere, bislang nicht zuordbare Fahrräder, die im Bereich des PP Freiburg sichergestellt wurden, können im Fahndungsportal der Polizei BW eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freiburg-zuordnung-von-fahrraedern/

ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell