Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht mit Fotos nach Tatverdächtigem

Moers (ots)

Die Polizei sucht mit Fotos nach einem jungen Mann. Er soll am 06.08.2024 gegen 14:05 Uhr in Moers in einem Linienbus eine gefährliche Körperverletzung begangen haben.

Fotos in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/169182

Im Bus schubste er einen Mann zunächst, zog ein Pfefferspray aus seiner Tasche und setzte es mehrfach gegen den Geschädigten ein.

Als der Mann sich wehrte trat der Tatverdächtige nach dem anderen Mann. Hierbei zersplitterte eine Glastrennwand und es verletzte sich ein weiterer Fahrgast. Der unbekannte Tatverdächtige konnte anschließend flüchten.

Ein Richter des Amtsgerichtes Moers hat die Fotos zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Die Polizei interessiert sich für die Frage, wo der gesuchte Mann auf dem Bild sich jetzt/heute aufhält.

Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/240806-1534

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell