POL-WES: Kreis Wesel - Polizeibeamte führen Verkehrskontrollen im Rahmen der Aktion "2-Wheelers" durch

Als diesjährige Kradsonderkontrollbehörde hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Wesel im Rahmen der europaweiten Aktion "2-Wheelers" den Schwerpunkt auf die Verkehrsbeteiligungsart Krad gelegt. Aber auch alle anderen Zweiräder wurden in diesem Zusammenhang nicht übersehen.

Eingebettet in präventiven Maßnahmen, hierbei wurden die neu beschafften Präventionsmaterialien (u.a. Airbag-Westen) eingesetzt, wurde die Aktion immer auch repressiv begleitet.

Am Freitag (23. Mai) kontrollierten Polizeibeamte im Zuge der Aktion Zweiradfahrer (Kräder, Fahrräder, E-Scooter, etc.) an verschiedenen Stellen im Kreis Wesel.

Die Kreispolizei bilanziert, dass sich die meisten Zweiradfahrenden ordnungsgemäß im Straßenverkehr verhielten.

Dennoch stellten die Beamten einige Verkehrsverstöße fest.

Von 17 kontrollierten E-Scooter-Fahrern begingen 6 Verstöße.

Von 708 kontrollierten Fahrrädern, E-Bikes und Pedelecs wiesen 237 Fahrzeuge Mängel auf. 22 Fahrzeugführer verstießen gegen die Straßenverkehrsordnung wegen anderer Sachverhalte.

Unter den 16 kontrollierten Motorrädern gab es eines mit Mängeln. Zwei Motorradfahrer fielen wegen anderer Verstöße auf.

Darüber hinaus verzeichneten die Einsatzkräfte 22 Geschwindigkeits-, 3 Abstands-, 2 Ladungssicherungs- und 2 Personensicherungsverstöße.

Ein Lkw-Fahrer, der Gefahrgut transportierte, erhielt eine Strafanzeige wegen Nötigung weil er über einen längeren Zeitraum auf der L896 den Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug erheblich unterschritt. Der Lkw war zudem mit 88 Fässern zu je 250 Liter Gefahrgut beladen.

