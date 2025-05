POL-WES: Dinslaken - Täter stehlen Kombilimousine - Zeugen gesucht

Dinslaken (ots) - In der Zeit zwischen Samstag und Sonntag brachen Unbekannte in ein Büro eines Hotels an der Hünxer Straße ein. In dem Büro hebelten sie einen Schrank auf. Sie stahlen zwei Geldkassetten, Bargeld, einen Lenovo-Laptop und ein Samsung-Mobiltelefon. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt und dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten ...

