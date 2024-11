Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Konrad-Adenauer-Straße Haselünne. Dabei kam es gegen 17.25 Uhr im dortigen Kurvenbereich zu einem Zusammenstoß zwischen einem grauen Skoda, der in Richtung Meppen unterwegs war, und einem entgegenkommenden Lkw, als dieser die Kurve schnitt. Der unbekannte Fahrer des Lkw mit offenem Sattelauflieger, welcher weiße Transporter transportierte, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in zu melden.

