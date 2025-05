Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach zwei Raubdelikten

Moers (ots)

Am Samstag kam es in Moers innerhalb weniger Stunden zu zwei Raubdelikten.

Um 17.30 Uhr hob ein 44-jähriger Moerser einen Gegenstand vom Boden einer Bushaltestelle an der Vinzenzstraße auf und nahm ihn an sich. Ein Unbekannter forderte den Moerser auf, den Gegenstand herauszugeben und drohte zunächst mit einem Messer und danach mit einer Flasche in Schlagposition.

Der 44-Jährige weigerte sich, auf die Forderungen einzugehen, woraufhin der Unbekannte in Richtung eines Discounters an der Homberger Straße flüchtete. Dem Zeugen zufolge ist der Täter etwa 25 bis 35 Jahre alt und hat dunkle Haare. Er trug eine blaue Cap und dunkle Kleidung und hatte eine dunkle Bluetooth-Box dabei (Ref.-Nr. 250524-1809).

Um 23 Uhr raubte ein Unbekannter das Smartphone eines 60-jährigen Xanteners an einer Bushaltestelle an der Kreuzung Homberger Straße/Vinzenzstraße. Der Täter griff an die Bauchtasche des Mannes und zog das Handy heraus. Dabei riss die Tasche. Nach Angaben von Zeugen ist der Täter etwa 25 Jahre alt, schlank und 1,75 Meter groß. Er war dunkel gekleidet und hat dunkle Haare (Ref.-Nr. 250525-0217).

Die Kriminalpolizei prüft, ob die beiden Raubdelikte zusammenhängen. Sie ruft Zeugen dazu auf, dass sie sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 in Verbindung setzen.

DF

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell