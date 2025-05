Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Behördenübergreifender Kontrolleinsatz von Polizei, Zoll und Kreis.

Kreis Wesel (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag (22.05) einen behördenübergreifenden Einsatz auf den Straßen im Kreis Wesel durchgeführt. Neben dem Verkehrsdienst der Polizei waren auch der Zoll und der Kreis Wesel bei den Kontrollen dabei. Ein Schwerpunkt bildete dabei der "gewerblicher Personenverkehr", dazu gehören zum Beispiel Fahrzeuge des Taxiverkehrs.

In vier Fällen gab es eine Anzeige, weil die Kennung des Taxis nicht vorschriftsmäßig war. In 22 Fällen verstießen die Fahrer/innen gegen die Mitführpflicht von Verordnungen und Urkunden des Taxiverkehrs. Dafür gab es ebenfalls jeweils eine Anzeige. In zwei Fällen stellten die Beamten technische Mängel an den Fahrzeugen fest.

Im Verlauf der Kontrollen stellte die Polizei bei anderen Verkehrsteilnehmern unter anderem weiter Verstöße fest.

2 x Ordnungswidrigkeit (OWi) Rotlichtverstoß Auto (bei "rot" gefahren)

1 x OWi Rotlicht Fahrrad

2 x OWi Handybenutzung Auto

6 x Verwarnungsgeld (VG) Handybenutzung Fahrrad

2 x VG Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert

In Moers wurde ein 37jähriger Motoradfahrer aus Moers kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten an dem Krad technische Veränderungen zur Leistungssteigerung fest. Das Krad wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

In Dinslaken wurde der Fahrer eines e-Scooters angehalten und kontrolliert. Bei diesem konnte in der Atemluft Alkohol festgestellt werden. Gleichzeitig gab es Hinweise auf Drogenkonsum. Ein Arzt entnahm dem Mann auf der Wache eine Blutprobe. Die Polizei schrieb eine entsprechende Anzeige.

Der Zoll prüft eine Scheinselbstständigkeit zur Fahrgastbeförderung sowie zwei Verstöße nach dem Mindestlohn und zwei Verstöße zur Aufzeichnungspflicht.

/bh

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell