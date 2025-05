Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - "Kinder im Blick"

Polizei und Dekra machen auf Kindersicherheit im Straßenverkehr aufmerksam

Moers (ots)

Am Dienstag, den 03.06.2025, in der Zeit von 10 - 16 Uhr findet in Moers am Königlichen Hof eine besondere Veranstaltung zu der landesweiten Polizeiaktion mit dem Motto "Kinder im Blick" statt.

Gemeinsam mit der Dekra Moers will die Dienststelle Verkehrsprävention der Kreispolizeibehörde Wesel auf die besonderen Gefahren für Kinder im Straßenverkehr aufmerksam machen.

Ziel ist es, das Bewusstsein der Erwachsenen zu schärfen, indem man über die tatsächliche Wahrnehmung von Kindern aufgeklärt wird und der Blick auf Kinderaugen ermöglicht wird.

Ein Highlight dieser Veranstaltung sind die "Gulliver Autos" der Dekra. Dabei handelt es sich um große aufblasbare Autos: Erwachsene können dabei die Perspektive von Kindern im Straßenverkehr einnehmen. Was sehen Kinder tatsächlich, wenn sie zwischen geparkten Autos stehen?

Diese und viele weitere Fragen sollen durch praktische Erfahrungen anschaulich beantwortet werden. Dieser Perspektivwechsel soll dazu einladen, um zu den Themen "sichere Schulwege", korrektes und vorbildliches Verhalten im Straßenverkehr, sowie den richten Einsatz von Kindersitzen ins Gespräch zu kommen.

Alle Interessierten, und damit sind nicht nur Eltern und Großeltern gemeint, sind herzlich eingeladen diese Aktion zu besuchen. Neben den Gulliver Autos werden weitere Aktionen für Groß und Klein vor Ort zu finden sein.

Datum: 03.06.2025

Zeit: 10 - 16 Uhr Adresse: Homberger Str. 4, 47441 Moers - Königlicher Hof

