Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Schmiedewerkstatt in Anklam

Neubrandenburg (ots)

Am 15.05.2025 gegen 18:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg ein Brand einer Werkstatt mitgeteilt. Der Eigentümer selbst meldete den Unglücksfall in Anklam am Entensteig.

Die eingesetzten Kollegen bestätigten den Brand der Schmiedewerkstatt. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 63jährige deutsche Eigentümer Schweißarbeiten durchgeführt und dann die Werkstatt verlassen. Kurze Zeit später bemerkte er den Brand und informiert umgehend die Rettungskräfte.

Neben der Polizei und einem Rettungswagen waren vor Ort 20 Kameraden der Feuerwehren aus Anklam und Stretense im Einsatz. Durch die Löscharbeiten konnte ein Brand in voller Ausdehnung verhindert werden.

Der Kriminaldauerdienst Anklam kam auch zum Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht kein Straftatverdacht.

Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell