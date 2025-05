POL-NB: Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Greifswald

Waren (ots) - Am 13.05.2025 gegen 07:40 Uhr kam es auf der Röbeler Chaussee in Waren zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Hierbei befuhr der 64-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Seat die B 192(Röbeler Chaussee) aus Richtung Eldenburg kommend in Richtung Schweriner Damm. Auf Höhe der Ampel zum Volksbad verlor der Fahrzeugführer auf Grund von gesundheitlichen Problemen die Kontrolle über sein ...

