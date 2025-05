Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tödlicher Sportbootunfall auf dem Wieker Bodden

Sassnitz (ots)

Am 12.05.2025 erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz gegen 16:15 Uhr von der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg Kenntnis von einem Sportbootunfall im Wieker Bodden (Rügen). Dort soll ein Angelboot mit drei Mann Besatzung verunfallt sein. Alle drei Bootsinsassen sollen über Bord gegangen sein. Ein sofortiger Rettungseinsatz, an dem die Seenotrettungsboote "Nausikaa" und "Manfred Hessdörfer" der DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger) sowie die Feuerwehr Glowe beteiligt waren, führte dazu, dass die drei Angler geborgen und an Land gebracht werden konnten. Einer der Bootsinsassen (62 Jahre) war nicht mehr ansprechbar und musste durch Rettungskräfte reanimiert werden. Der Angler (Landkreis Salzwedel) wurde von einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Dort verstarb er später. Die beiden weiteren verunglückten Angler (63 und 64 Jahre, ebenfalls Landkreis Salzwedel) wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch betreut. Sie erlitten eine Unterkühlung und einen Schock. Bei dem verantwortlichen Bootsführer wurde eine alkoholische Beeinflussung festgestellt. Die Staatsanwaltschaft Stralsund ordnete im Rahmen des Ermittlungsverfahrens eine Blutprobenentnahme an. Die WSPI Stralsund nahm eine Sportbootunfallanzeige sowie eine Anzeige wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Schiffsverkehrs auf. Der Kriminaldauerdienst wurde in die Ermittlungen ebenfalls eingebunden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

