POL-NB: Einbruch in Tabakladen in Greifswald

Am 13.05.2025 gegen 05:20 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass in den Tabak-Laden "Presseshop Tews" im Schönwalde Center in Greifswald eingebrochen wurde. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Greifswald zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht vom 12.05.2025 zum 13.05.2025 mit einem Gullydeckel die Eingangstür eingeworfen. Der Gullydeckel wurde zuvor in der Dostojewskistraße, Höhe Hausnummer 2a, gewaltsam aus der Verankerung gerissen. Aus dem Geschäft wurden unter anderem zahlreiche Tabakwaren entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/5400, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

