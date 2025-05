Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei leichtverletzte Personen und 24.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsfehler in Neustrelitz (LK MSE)

PHR Neustrelitz (ots)

Am 11.05.2025 kam es gegen 16:45 Uhr in Neustrelitz zu einen Verkehrsunfall mit 3 beteiligten PKW auf der Kreuzung Woldegker Chaussee/Lessingstraße/Carl-Meier-Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem PKW Ford die Carl-Meier-Straße und wollte die Kreuzung in die Lessingstraße überqueren. Dabei missachtete der Fahrzeugführer das Rotlicht der LZA. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit dem im Querverkehr aus Richtung Woldegk befindlichen PKW Hyundai einer 69-jährigen deutschen Fahrzeugführerin, welche zu diesem Zeitpunkt durch die LZA "Grün" hatte. Dadurch kam dieser PKW Hyundai ins Schleudern und stieß in der Folge mit einem wartenden PKW Ford zusammen, welcher ordnungsgemäß in der Woldegker Chaussee vor der LZA in Richtung Woldegk wartete. Die drei beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden in eigener Zuständigkeit geborgen. Da durch den Verkehrsunfall Betriebsstoffe auf die Fahrbahn liefen, wurde zur Bereinigung der Unfallstelle eine Spezialfirma beauftragt. Eine 17-jährige deustche und ein 24-jähriger deutscher Mitfahrer im PKW Hyundai wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, bedurften jedoch keiner Behandlung am Unfallort. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme und Beräumung Unfallstelle kam es zu temporären Verkehrseinschränkungen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 24.000,-EUR.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

