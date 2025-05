Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach wiederholten Einbruch in ein Gaststättenschiff in Greifswald (LK V-G)

PHR Greifswald (ots)

In der Nacht vom 10. zum 11.05.2025 kam es bereits zum dritten Mal innerhalb der letzten Tage zu einem Einbruch und Einbruchsversuchs in ein Gaststättenschiff und in eine benachbarten Bar am Museumshafen in der Hansestadt Greifswald. Hierbei wurden immer Spirituosen und Bargeld entwendet. Darüber hinaus verursachten die bislang unbekannten Täter nicht unerhebliche Beschädigungen. Die entstandenen Schäden werden derzeit auf ca. 1.400 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Greifswald hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/540-224 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell