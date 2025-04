Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Erfurt (ots)

Dienstagabend geriet ein E-Scooter-Fahrer in Erfurt in das Visier der Polizei. Gegen 20:00 Uhr wurde der 43-Jährige in der Andreasstraße von Beamten gestoppt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,4 Promille, zudem reagierte ein Drogenvortest positiv. Weiterhin stellte sich heraus, dass das am Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen nicht für den E-Scooter ausgegeben war. Der Mann musste zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (SE)

