Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flucht vor der Polizei endet zu Fuß

Erfurt (ots)

Ein 27-jähriger Autofahrer versuchte am Dienstagnachmittag in Erfurt, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 16:10 Uhr fiel er einer Streifenbesatzung in der Mittelhäuser Straße auf. Als die Beamten ihn anhalten wollten, beschleunigte der Mann mit seinem BMW, überfuhr dabei eine rote Ampel und geriet in den Gegenverkehr. Im Bereich des Zooparks stellte er das Auto ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Diese blieb jedoch erfolglos - die Polizisten konnten ihn kurze Zeit später einholen. Wie sich herausstellte, besitzt der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv, und bei der Durchsuchung wurden Betäubungsmittel gefunden. Der Mann musste auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Den 27-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen - unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen. (SE)

