LPI-EF: 4.000 Euro an Betrüger verloren

Erfurt (ots) - Am Samstagnachmittag kam es in der August-Röbling-Straße in Erfurt zu einem Auffahrunfall. Ein 37-jähriger Mann fuhr mit seinem Citroen auf einen an einer roten Ampel stehenden Ford auf. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher zu Fuß vom Unfallort. Sowohl der 38-jährige Fahrer des Ford als auch der Beifahrer im Citroen wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein ...

