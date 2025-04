POL-EL: Fresenburg - Einbruch in Lagerhalle

Lingen (ots) - Zwischen dem 28. und 31. März kam es auf dem Parkplatz der Matthias-Claudius-Schule an der Birkenallee / Ecke Finkenweg in Lingen zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen. Unbekannte Täter zerstachen die Reifen von insgesamt neun Pkw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

