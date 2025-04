LPI-EF: Fünf Autos beschädigt

Erfurt (ots) - In der Nacht von Ostersamstag zu Ostersonntag konnte ein 23-jähriger Mann bei dem Versuch, in ein Tabakwarengeschäft in der Erfurter Innenstadt einzubrechen, festgehalten werden. Er war in Begriff, die Scheibe der Eingangstür einzuschlagen und hatte diese bereits teilweise beschädigt. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten dem Täter weitere Einbruchsversuche in unmittelbarer Tatortnähe zugeordnet ...

