Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits am vergangenen Samstagabend (05.04.2025) soll es gegen 22:00 Uhr in der Straße Butterborn zu einem Unfall zwischen einem unbekannten Radfahrer und einem auf dem Bordstein sitzenden 38-jährigen Mann gekommen sein. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei mögliche Zeugen.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge soll der Radfahrer den Gehweg in Richtung Bahnhof genutzt haben. Beim Passieren des 38-Jährigen soll er diesen mit dem Lenker am Kopf und im Bereich der Schulter getroffen haben, wodurch der Mann leicht verletzt worden sei.

Der Radfahrer soll kurz angehalten haben, jedoch anschließend weitergefahren sein. Er soll etwa 40 Jahre alt und ca. 175 cm groß sein. Sein Haar wurde als kurz und dunkel beschrieben. Er soll mit einem silberfarbenen Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zu dem unbekannten Radfahrer machen können oder auch dieser selbst, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

