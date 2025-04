POL-HI: Sachbeschädigung an Aussichtsturm in Bad Salzdetfurth-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (fri): Am 07.04.2025 befährt mutmaßlich ein LKW die Schillerstraße in Bad Salzdetfurth in Richtung Heinrich-Schlange-Straße. Als der derzeit unbekannte Fahrzeugführer in die Heinrich-Schlange-Straße einbiegt, schneidet er die Kurve derart, dass ein Gartenzaun beschädigt wird. Anschließend entfernt sich der Verkehrsunfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entsteht ...

