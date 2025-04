Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (fri): Am 07.04.2025 befährt mutmaßlich ein LKW die Schillerstraße in Bad Salzdetfurth in Richtung Heinrich-Schlange-Straße. Als der derzeit unbekannte Fahrzeugführer in die Heinrich-Schlange-Straße einbiegt, schneidet er die Kurve derart, dass ein Gartenzaun beschädigt wird.

Anschließend entfernt sich der Verkehrsunfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

