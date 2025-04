POL-HI: Versuchter Einbruch in ein Café - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Nordstemmen (jb) Unbekannte zerkratzten am 06.04.2025, zwischen 15.05 Uhr und 16:15 Uhr einen Dacia, der in der Hauptstraße zwischen der Heyersumer Str. und dem Bartelschen Weg am Fahrbahnrand geparkt war. Die komplette rechte Fahrzeugseite wurde beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro. Hinweise erbittet die Poliezi Sarstedt unter 05066/9850. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim ...

