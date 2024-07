Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt in Linienbus: Mann reißt 67-jährigem Bochumer die Kette vom Hals

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt am Donnerstag, 25. Juli, in einem Linienbus in Bochum sucht die Kriminalpolizei Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich um 12.05 Uhr im Bus der Linie 368 Richtung Ruhrpark/UCI. Ein 67-jähriger Bochumer stieg an der Haltestelle "Bonhoefferstraße" in den Bus ein und setzte sich im hinteren Teil auf einen freien Platz am Mittelgang.

An der Haltestelle "Zur Wegschere" stand ein Mann, der auf der anderen Seite des Mittelganges gesessen hatte, plötzlich auf und riss dem Bochumer eine goldene Kette vom Hals. Dann flüchtete er aus dem Bus. Dabei ließ er eine Sporttasche zurück.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- 35 bis 40 Jahre alt - ca. 1,75 m groß - sportliche Statur - Glatze mit markanten Kratzern am Hinterkopf - "stechende Augen" - schwarzes T-Shirt - kurze Hose (Sporthose/Badehose) - Badeschlappen - "protziger Gang"

Die Polizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 um Zeugenhinweise.

