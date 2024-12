POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

Dinslaken (ots) - Am Dienstag um 17.15 Uhr raubten zwei Unbekannte den E-Scooter einer 60-Jährigen am Rutenwallweg. Nach derzeitigem Kenntnisstand schob die Dinslakenerin ihren E-Scooter zunächst. Als sie auf das Fahrzeug steigen wollte, zog einer der Täter an ihrem Rucksack, wodurch die Frau ihr Gleichgewicht verlor und den E-Scooter nur noch in einer Hand hielt. Das nutzte der zweite Täter, um der Frau den E-Scooter ...

