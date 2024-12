POL-COE: Billerbeck, Propst-Laumann-Straße/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots) - Zwei Zigarettenautomaten mitsamt Inhalt entwendeten unbekannte Tatverdächtige in der Nacht von Donnerstag (12.12.) auf Freitag (13.12.) in Nordkirchen: In Capelle schlugen sie in der Werner Straße Ecke Gorfeldstraße zu. Zwischen 01.00 Uhr und 07.00 Uhr am morgen hoben sie dort einen Automaten inklusive Stahlfuß und Betonfundament aus dem Erdreich. ...

mehr