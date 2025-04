Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Erfurt (ots)

In der Nacht von Ostersamstag zu Ostersonntag konnte ein 23-jähriger Mann bei dem Versuch, in ein Tabakwarengeschäft in der Erfurter Innenstadt einzubrechen, festgehalten werden. Er war in Begriff, die Scheibe der Eingangstür einzuschlagen und hatte diese bereits teilweise beschädigt. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten dem Täter weitere Einbruchsversuche in unmittelbarer Tatortnähe zugeordnet werden. So gelangte er zuvor gewaltsam in den Personalbereich eines Restaurants und verursachte an angrenzenden Gastronomie- und Gewerbeeinrichtungen weitere Sachschäden, indem er Glasscheiben beschädige. Soweit bekannt, konnte kein Beutegut erlangt werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der alkoholisierte Mann entlassen. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (ER)

