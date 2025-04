Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebetener Besucher - Der, den Keiner rief

Erfurt (ots)

Am Samstag, den 19.04.2025, rief gegen 11 Uhr eine besorgte Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Brühlervorstadt in Erfurt bei der Polizei an und teilte mit, dass eine männliche Person in das Haus eingebrochen sei und sich im Kellerbereich befinde. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann im Eingangsbereich des Hauses feststellen. Bei diesem handelt es sich um einen 47-jährigen Erfurter, welcher bereits bestens polizeilich bekannt ist. Bei der Prüfung des Kellers konnte schnell festgestellt werden, dass der Mann sich unter dem Treppenvorsprung häuslich eingerichtet hatte. Bei der anschließenden Durchsuchung des obdachlosen 47-Jährigen konnten Kleinstmengen Methamphetamin aufgefunden werden. Durch die anschließende Verweisung aus dem Wohnhaus und die Beschlagnahme der Betäubungsmittel war der Mann derart aufgebracht, dass dieser die eingesetzten Beamten beleidigte und bedrohte. Der Mann hat sich nun aufgrund seiner Taten in mehreren Strafverfahren zu verantworten.(JJ)

