LPI-EF: Liebhaberstück geht in Flammen auf

Rudersdorf (ots) - Ein unbekannter Täter drang von Freitag auf Samstag in ein Wohnhaus in Rudersdorf (Lkr. Sömmerda) ein. Im Hausinneren durchwühlte der Täter einige Schränke und entwendete Bargeld in Höhe von 100,- EUR. An der Hauseingangstür entstand Sachschaden in Höhe von 50,- EUR. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Hinweise zur Tat werden unter dem AZ: 0100149/2025 entgegengenommen. (FR) Rückfragen bitte an: ...

mehr