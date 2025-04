Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Rudersdorf (ots)

Ein unbekannter Täter drang von Freitag auf Samstag in ein Wohnhaus in Rudersdorf (Lkr. Sömmerda) ein. Im Hausinneren durchwühlte der Täter einige Schränke und entwendete Bargeld in Höhe von 100,- EUR. An der Hauseingangstür entstand Sachschaden in Höhe von 50,- EUR. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Hinweise zur Tat werden unter dem AZ: 0100149/2025 entgegengenommen. (FR)

