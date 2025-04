Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Bike aus Garage gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen entwendete ein bislang unbekannter Täter ein hochwertiges E-Bike aus einer Garage in der Hans-Sailer-Straße in Erfurt. Zuvor war der Dieb unbemerkt in den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses gelangt und verschaffte sich Zugang zu der Garage. Dort stahl er ein E-Bike der Marke "Cube" im Wert von rund 2.500 Euro. Ein Anwohner bemerkte den Einbruch am Montagabend gegen 21:00 Uhr und informierte die Polizei. Vor Ort sicherten die Beamten Spuren. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden aufgenommen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell