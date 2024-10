Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Passagier bei Ausreise am Flughafen Stuttgart festgenommen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart stieß im Rahmen der polizeilichen Grenzkontrolle am Sonntagmittag (27.09.2024) auf einen Passagier, gegen den ein Haftbefehl vorlag.

Beim geplanten Abflug nach Istanbul kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 40-jährigen, afghanischen Reisenden und stellten hierbei fest, dass dieser von der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gesucht wird.

Der Mann wurde festgenommen und in die Diensträume der Bundespolizei verbracht, wo ihm der Haftbefehl eröffnet wurde.

Am Folgetag wurde der Festgenommene dem Richter des Amtsgerichts Esslingen vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Noch am selben Tag wurde der verhaftete Passagier in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell