Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallverursacher flüchtet

Erfurt (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der August-Röbling-Straße in Erfurt zu einem Auffahrunfall. Ein 37-jähriger Mann fuhr mit seinem Citroen auf einen an einer roten Ampel stehenden Ford auf. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher zu Fuß vom Unfallort. Sowohl der 38-jährige Fahrer des Ford als auch der Beifahrer im Citroen wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der flüchtige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (SE)

