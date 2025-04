Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrügern

Erfurt (ots)

Am 11.11.2024 fanden bislang unbekannte Täter in einer Bankfiliale im Erfurter Stadtteil Daberstedt eine EC-Karte. Diese nutzten sie unbefugt und hoben an einem Geldautomaten insgesamt 1.000 Euro Bargeld ab. Mit richterlichem Beschluss sucht die Polizei nun nach den beiden abgebildeten Personen. Wer erkennt diese und kann Angaben zu deren Identität machen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (0361/5743-24602) oder per E-Mail an zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de unter Angabe der Vorgangsnummer 0291681/2024 entgegen. (SE)

