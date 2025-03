Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in der Bismarckstraße

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte Täter drangen am Freitagabend, 28. März, in der Zeit von 18.45 Uhr bis 22.15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße ein. Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln der Wohnungseingangstür in die Wohnung und durchsuchten in mehreren Räumen Schubladen und Schränke. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell