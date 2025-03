Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwischen S und XL - Einsatzkräfte stellen Sportbekleidung am Nordring sicher

Hamm-Mitte (ots)

Bei einer Personenkontrolle am Samstag, 29. März, am Nordring stellten Polizeibeamte Bekleidung im Wert von über 900 Euro sicher - die Etiketten waren noch an der Sportbekleidung.

Da der 38-jährige Mann aus Münster im Rahmen der Kontrolle gegen 20.30 Uhr keinen Kaufnachweis vorlegen konnte und seine Angaben wenig plausibel erschienen, warum er neuwertige Sportbekleidung in den Konfektionsgrößen S bis XL im Wert von über 900 Euro in seinem Rucksack verstaut hatte, stellten die Einsatzkräfte die Kleidungsstücke sicher.

Gegen den 38-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls eingeleitet. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell