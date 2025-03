Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße wurden am Sonntag dem 30. März, um 09.10 Uhr, zwei Menschen verletzt. Der 49-jährige Fahrer eines Mercedes stand mit seinem Auto bei rotem Signallicht an der Ampel der Kreuzung Werler Straße / Alleestraße / Ahornallee. Der Mann wollte zusammen mit seinem 15-jährigen Sohn aus der Innenstadt kommend in Richtung Süden fahren. Plötzlich fuhr ein Seat ungebremst auf den Mercedes auf. Dessen 64-jähriger Fahrer hatte sowohl das rote Signallicht als auch den stehenden Mercedes nicht wahrgenommen. Durch die Kollision der Fahrzeuge wurden die Insassen des Mercedes verletzt und zur Behandlung mit Rettungswagen in Hammer Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt 26.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es an der Kreuzung außerdem zu länger andauernden Verkehrsstörungen, weil die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden musste. (hp)

