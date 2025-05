Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerverletzter Motorradfahrer auf der Kreisstraße 78 bei Ueckermünde(LK V-G)

PR Ueckermünde (ots)

Am 11.05.2025 gegen 19:20 Uhr ereignete sich auf der K 78 zwischen Ahlbeck und Rieth ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr 42-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem Motorrad Yamaha verlor die Kreisstraße 78 von Ahlbeck in Richtung Rieth. Auf Höhe der Einmündung der Kreisstraße 78 in die Kreisstraße 79 verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Grundstückszaun. Der Fahrer erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in die Asklepios-Klinik nach Pasewalk gebracht. Ersthelfer und die alarmierten Rettungskräfte stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des Kradfahrers fest. Weiterhin wurde im Rahmen der Unfallaufnahme festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem war das Motorrad weder zugelassen noch pflichtversichert. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 5000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Freiwillige Feuerwehr Ahlbeck unterstützte die Sicherung der Unfallstelle mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens ohne Pflichtversicherung sowie Verstoß gegen die Abgabenordnung wurde eingeleitet.

