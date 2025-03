LPI-GTH: Angeblicher Lottogewinn

Gotha (ots) - In der Zeit zwischen dem 02. März, 12.00 Uhr und gestern, 13.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang Unbekannte eine Bushaltestelle in der Ohrdrufer Straße. Der dadurch entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden von der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0056101/2025) entgegengenommen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

