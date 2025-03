LPI-GTH: Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots) - In der Zeit zwischen dem 11. Februar, 18.00 Uhr und dem 12. Februar, 07.00 Uhr kam es auf einem Firmengelände in der Straße "Am Ichtershäuser Wege" zu einem Einbruch in einen Container. Hier wurden mehrere Werkzeuge der Marke "Hilti" entwendet. Zeugen zum Sachverhalt werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0043207/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr