Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen

Wiesbaden (ots)

Einbrecher festgenommen - Untersuchungshaft, Wiesbaden, Donnerstag, 24.04.2025

(emb)Nach einem Einbruch an Heiligabend 2024 in der Guntherstraße in Wiesbaden konnte die Wiesbadener Kriminalpolizei nun zwei Tatverdächtige festnehmen. Die Täter hatten bei der damaligen Tat Diebesgut im Wert von mehr als 150.000 EUR erbeutet. Nach aufwändigen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden geführten Ermittlungen konnte am Mittwoch ein 29-Jähriger und am Donnerstag ein 23-Jähriger festgenommen werden. Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen konnte vermutlich Tatkleidung aufgefunden sowie Diebesgut aus einem weiteren Einbruch zugeordnet und sichergestellt werden. Darüber hinaus werden den beiden Tatverdächtigen zahlreiche Fahrraddiebstähle im Wiesbadener Stadtgebiet zur Last gelegt. Am gestrigen Tag wurden beide dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden jeweils die Untersuchungshaft anordnete. Da der 29-jährige Tatverdächtige bei seiner Festnahme Widerstand leistete, wird gegen diesen ein gesondertes Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell