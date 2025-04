Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Körperverletzung nach Automatengewinn +++ Einbruch in den Kellerraum +++ Täterermittlung nach Einbruch in Wiesbadener Schule +++ Kontrollmaßnahmen "Sicheres Wiesbaden" - Rollerdieb ermittelt

1. Körperverletzung nach Automatengewinn, Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Freitag, 25.04.2025, 01:30 Uhr

(emb)Statt zu einer Gewinnausschüttung kam es Freitagnacht in Mainz-Kostheim zu einer Körperverletzung zum Nachteil des Spielers. Dieser hatte zuvor in einer Bar an einem illegalen Spielautomaten einen Gewinn in Höhe von 2.000 EUR erspielt. Mit dem Besitzer des Automaten kam es anschließend vor der Bar zu Streit. Der unbekannte Täter schubste den 50-jährigen Gewinner zu Boden und schlug ihm mehrfach ins Gesicht. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Täter wird als 1,60 bis 1,70 m groß, mit kräftiger Statur und kurzen blonde Haaren sowie einem Bart beschrieben. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2240 entgegen.

2. Einbruch in den Kellerraum,

Wiesbaden, Wallufer Platz, Dienstag, 22.04.2025, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 24.04.2025, 15:47 Uhr

(emb)Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Dienstag auf Donnerstag in einen Keller in Wiesbaden ein und entwendeten mehrere Werkzeuge. In einem Mehrparteienhaus am Wallufer Platz stellte der 37-jährige Bewohner fest, dass sein Metallschrank aufgebrochen und eine Bohrmaschine entwendet wurde. Weiterhin nahmen die Täter einen Laubbläser aus dem Kellerraum mit. Sie flüchteten mit ihrer Beute unerkannt. Sollten Zeuginnen oder Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben, werden Sie gebeten, sich beim 4. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

3. Täterermittlung nach Einbruch in Wiesbadener Schule, Wiesbaden-Klarenthal, Am Kloster Klarenthal, Sonntag, 20.04.2025, 13:50 Uhr bis Montag, 21.04.2025, 12:55 Uhr

(emb)Nachdem es über die Osterfeiertage zu einem Einbruch in eine Wiesbadener Schule kam, bei dem auch mehrere Schultiere getötet wurden, konnte die Polizei nun ein Kind als Tatverdächtigen ermitteln. Die weiteren Ermittlungen werden daher durch das Haus des Jugendrechts Wiesbaden und die Wiesbadener Kriminalpolizei geführt.

4. Kontrollmaßnahmen "Sicheres Wiesbaden" - Rollerdieb ermittelt, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 24.04.2025, 14:55 Uhr

(emb)Im Zuge der Maßnahmen "Sicheres Wiesbaden" kontrollierten Einsatzkräfte der Wiesbadener Polizei einen 29-Jährigen in einem Einkaufszentrum. Der Mann führte einen Escooter mit sich, zu dessen Erwerb er widersprüchliche Angaben machte. Einen Eigentumsnachweis konnte er nicht vorlegen. Er führte zudem Versicherungskennzeichen mit sich, bei denen der Verdacht besteht, dass diese von anderen Escootern entfernt worden sind. Das Zweirad sowie das Kennzeichen wurden sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, Hehlerei und Kennzeichenmissbrauchs wurde eingeleitet.

